В Європі від переохолодженя померло близько 40 людей

Жертвами сильних морозів в Європі стали вже щонайменше 40 осіб. Велика частина загиблих - жителі Польщі, де від морозів померли 30 осіб.

Про це повідомляє golos.ua.

У Чехії кількість загиблих зросла з трьох до шести. Двоє людей померли в Білорусі, ще двоє - в Італії, де 82-річний пенсіонер замерз у себе в квартирі без опалення. Ще один 78-річний старий Італії, вийшовши на вулицю, втратив свідомість від холоду, впав і помер від отриманих при падінні травм.

В основному жертвами морозів в Європі стають бездомні. Аномально низькі температури призвели до транспортного колапсу в багатьох європейських містах.

Так, в аеропортах Стамбула з 1500 щоденних рейсів не були скасовані 300. Припинено рух транспорту між європейською і азіатською частинами міста. У Сербії зупинена навігація по річках Дунай і Сава.

Нагадаємо, на Рівненщині від переохолодження померли 5 людей.