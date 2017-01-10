ЄС і Нова Зеландія обговорили санкції проти РФ

Лідери Європейського Союзу і Нової Зеландії обговорили заходи у відповідь на агресію Росії проти України.
Зустріч президента Європейської ради Дональда Туска і прем’єр-міністра Нової Зеландії Біла Інгліша відбулась у вівторок у Брюсселі, передає Укрінформ.
«Ми обговорили кризу в Україні і важливість повної імплементації Мінських домовленостей. Санкції Євросоюзу проти Росії були продовжені ще на шість місяців у зв’язку із браком у виконанні Мінських домовленостей», - сказав Туск за результатами переговорів.
Він укотре наголосив на безкомпромісності у забезпеченні незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент Європейської ради також відзначив важливість Нової Зеландії для ЄС у сфері безпеки.
Нагадаємо, що Мей пообіцяла захистити Естонію та Литву у разі агресії РФ.