ЄС і Нова Зеландія обговорили санкції проти РФ

Лідери Європейського Союзу і Нової Зеландії обговорили заходи у відповідь на агресію Росії проти України.

Зустріч президента Європейської ради Дональда Туска і прем’єр-міністра Нової Зеландії Біла Інгліша відбулась у вівторок у Брюсселі, передає Укрінформ.

«Ми обговорили кризу в Україні і важливість повної імплементації Мінських домовленостей. Санкції Євросоюзу проти Росії були продовжені ще на шість місяців у зв’язку із браком у виконанні Мінських домовленостей», - сказав Туск за результатами переговорів.

Він укотре наголосив на безкомпромісності у забезпеченні незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент Європейської ради також відзначив важливість Нової Зеландії для ЄС у сфері безпеки.

Нагадаємо, що Мей пообіцяла захистити Естонію та Литву у разі агресії РФ.