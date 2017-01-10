За добу бойовики 46 разів обстріляли позиції сил АТО, 5 українських військових поранено

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.

У свою чергу, на Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град. З Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці окупанти вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер.

За минулу добу відбулося 46 обстрілів.

П’ятеро наших військових поранено.