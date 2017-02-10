Апеляційний суд США відмовився відновити міграційний закон Трампа

Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн, де переважають мусульмани.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на CNN.

Суд Дев'ятого округу підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше наказав зупинити президентський указ на невизначений термін.

Суд у своєму рішенні зазначив, що адміністрація Трампа не змогла надати жодних доказів того, що інтереси національної безпеки вимагають негайного відновлення заборони, яка блла встановлена два тижні тому.

Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставили ​​безпеку нашої країни", - написав він у Twitter.

Як відомо, указ про припинення прийому біженців і видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами, був підписаний президентом США Дональдом Трампом 28 січня.

Нагадаємо, що раніше суд призупинив дію міграційного указу Трампа.