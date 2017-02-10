Безвіз буде наданий Україні до літа, - Юнкер

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер у п'ятницю, 10 лютого, заявив, що безвізовий режим буде наданий Україні до літа 2017 року.

"Ми обговорили питання візової лібералізації - це відбудеться до літа", - сказав він на брифінгу у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Крім того, Юнкер повідомив, що другий транш макрофінансової допомоги Україні від ЄС у 600 мільйонів євро може бути наданий Києву в найближчі тижні. Однак його надання голова Єврокомісії пов'язав із поданням українським урядом до Верховної Ради законопроекту щодо мораторію на експорт лісу.

"Щойно уряд надасть законопроект про мораторій на експорт лісу в парламент - це, з мого погляду, достатня умова для видачі 600 мільйонів євро, українці очікують, що це відбудеться найближчими тижнями", - наводить слова Юнкера агенція "Інтерфакс-Україна".

Також голова Єврокомісії розповів, що обговорив з Гройсманом ситуацію на Донбасі.

Прем'єр-міністр України, у свою чергу, запросив Юнкера відвідати Україну під час міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення -2017", що відбудеться у травні у Києві.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що Москва навмисно спланувала ескалацію боїв на Донбасі таким чином, щоби вона збіглася у часі з приходом до Білого дому нової адміністрації.