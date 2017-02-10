Більше 36 тисяч військовослужбовців нагороджені з початку проведення АТО

Загалом з початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 36 тис. 320 військовослужбовців і працівників ЗСУ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Захисники України продовжують отримувати нагороди за мужність і самовідданість виявлені під час антитерористичної операції. Цього тижня Президент України відзначив високими державними нагородами близько 200 військовослужбовців ЗСУ, які проявили героїзм в ході бойових дій в районі Авдіївки", — сказав Гуцуляк.

Він додав, що за особисту мужність і самовідданість близько 20 офіцерів, сержантів і солдатів ЗСУ відзначено відомчими нагородами.

"Майже 750 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій. Загалом з початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 36 тис. 320 військовослужбовців і працівників ЗСУ. Майже 12 тис. 700 захисників України відзначено державними нагородами. Статус учасника бойових дій набуло 19 тис. 434 учасника антитерористичної операції", — розповів Гуцуляк.

Нагадаємо, 8 лютого Порошенко вручив державні нагороди України військовослужбовцям ЗСУ та співробітникам ДСНС, які відзначилися під час захисту Авдіївки.