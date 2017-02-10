Бойовики з "Градів" обстріляли сили АТО під Красногорівкою

Російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли позицій сил АТО вздовж усієї лінії розмежування з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненого "Мінськом" озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Так, на Маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Красногорівка із РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - танків та 120 мм мінометів", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що на Донецькому напрямку обстріляні позиції АТО в районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів 120 та 82 мм калібру.