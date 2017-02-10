Ердоган ратифікував пакет змін до конституції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю ратифікував пакет змінених статей Конституції.

Про це повідомляє ЄП.

Заступник прем’єр-міністра Нуман куртумлуш також заявив, що конституційний референдум швидше за все відбудеться 16 квітня.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині урядова Партія справедливості і розвитку планує провести референдум щодо запропонованих конституційних поправок, які посилять владу президента країни, у період з 26 березня до 16 квітня.

Нагадаємо, що Ердоган проводив агітаційну кампанію щодо конституційного референдуму.