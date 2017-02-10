Головний редактор "Дня" стала гостею програми "Грані" на 34 телеканалі у Дніпрі

9 лютого у рамках Днів «Дня» у Дніпрі Лариса Івшина стала гостею програми «Грані» на 34 телеканалі

У Дніпрі розпочинаються Дні «Дня». 10 лютого о 17 годині відбудеться урочисте відкриття виставки найкращих фотографій міжнародного фотоконкурсу «День»-2016 у Музеї українського живопису за участі головного редактора видання Лариси Івшиної. Напередодні Лариса Олексіївна стала гостею програми «Грані» на 34 телеканалі. Відповідаючи на численні запитання ведучої Фаїни Мендалюк, що стосувалися актуальних політичних та економічних проблем, головний редактор «Дня» наголосила, що, на жаль, ще в 1994 році, за словами відомого економіста Володимира Ланового, відбулася контрреволюція і «стало зрозуміло, що відродження незалежної української держави не відбулося». «З 1994 року існувала декорація незалежної держави. За цією декорацією відбувалася «утилізація» пострадянського майна», – вважає Лариса Олексіївна. Тому, відповідаючи на питання про те, коли закінчиться війна, головний редактор сказала, що це станеться «тоді, коли українці серйозно змінять ставлення до своєї держави. Найперше – ті, хто сидять зараз у владних кабінетах, але й усі інші». «Так, Україна показала серйозний волонтерський рух, самовідданих людей у місцевій владі… Усюди є пристойні люди, але потрібна їх критична маса, критична концентрація для радикального впливу на безальтернативну роботу з національними інтересами… Українська влада повинна бути моральною», – переконана Лариса Івшина.

Під час розмови головний редактор «Дня» також висловила свою думку про те, чому українському суспільству «треба дорослішати» і в чому виявляти «безальтернативну вимогливість», а також чому ми поки що не маємо своїх Кромвелів і чому «для України історія – це основний предмет».

Подивитися відео зустрічі, яка, за словами Фаїни Мендалюк, «дає стимул і надихає з новими силами за щось взятися», можна нижче.