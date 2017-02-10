Гройсман: Строки ескалації боїв на Донбасі Москва навмисно запланувала у час приходу до влади Трампа

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю Bild, яке газета опублікувала у п'ятницю, 10 лютого, заявив, що Москва навмисно спланувала ескалацію боїв на Донбасі таким чином, щоби вона збіглася у часі з приходом до Білого дому нової адміністрації.

"Що стосується строків проведення атак, то я не вірю у збіги. Все було чітко підготовлене Росією і проводилося під її керівництвом", - вважає він, передає DW.

Як відомо, ситуація на Донбасі різко загострилася у січні 2017 року. Гройсман повідомив, що "минулого тижня" сам побував на лінії фронту. За словами прем'єра, під час поїздки він став свідком того, "наскільки варварськи сепаратисти за підтримки російської армії обстрілюють цивільне населення", як вони використовують важкі види озброєнь "проти українського народу". Бої під Авдіївкою стали "особливо жорстоким прикладом того, як Росія намагається знищити Україну", наголосив він.

Гройсман також висловив сподівання на те, що канцлер ФРН Анґела Меркель зможе запобігти можливому послабленню санкцій проти Росії. "Меркель - великий друг України і як ніхто інший стоїть на захисті європейських цінностей", - підкреслив прем'єр і додав, що переконаний у здатності канцлера не допустити можливої шкоди інтересам Києва.

Нагадаємо, загалом за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.