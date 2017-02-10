Клімкін планує змінити думку Ле Пен щодо окупованого Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що хоче зустрітися із лідером "Національного фронту", кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен, щоб змінити її думку про Україну.

Про це передає УНН.

Він зауважив, що збирається у березні відвідати Париж і у планах у нього - зустрічі з усіма кандидатами та проситиме посла України у Франції організувати йому зустріч і з Ле Пен.

"Я їй покажу ті матеріали, які ми підготували в рамках нашого позову по Конвенції про заборону расової дискримінації, у тому числі щодо Криму. Я покажу їй багато матеріалів", - сказав міністр.

Клімкін додав, що як голова МЗС він прораховує усі можливі результати виборів у Франції і тому міністерство працює зі штабами усіх кандидатів у президенти цієї країни.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про те, що перемога Ле Пен на виборах президента Франції зруйнує Європу.