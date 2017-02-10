У Херсоні випробовують онлайн-систему з контролю за благодійними внесками

Днями в Херсоні відбулося засідання комісії по впровадженню платформи прозорих бюджетів у навчальних закладах. До складу комісії входять представники депутатського корпусу міськради, батьківських комітетів, управління освіти та громадськості. Останні представили на розсуд освітян свою розробку програми, яка дозволяє контролювати потреби навчальних закладів і класів, бачити суми надходжень, витрат, результати роботи. В результаті обговорення було прийнято рішення про пілотне впровадження у 6 херсонських школах системи відкритих бюджетів. Через 2 місяці роботи буде повторно зібрана комісія для обговорення результатів функціонування онлайн-системи.

Про цю ініціативу херсонських активістів із БФ «Об’єднання» та ХМГО «Центр дослідження суспільства» «День» писав ще у квітні минулого року. Вже тоді у місті загострилася проблема контролю над благодійними внесками батьків до закладів освіти. Але «достукатися» до управління освіти і переконати їх у користі платформи розробники змогли лише тепер.

Нагадаємо, онлайн-платформа створена на основі дослідження проблематики благодійних внесків у фокус-групах із батьками. В ході обговорення теми розробники онлайн-системи врахували, що батьки не завжди розуміють, як і куди витрачаються кошти, які вони здають у фонди шкіл і класів. Однак в той же час, зрідка піднімають це питання перед керівництвом навчальних закладів, не бажаючи з ними конфліктувати. При цьому більшість батьків готова допомагати матеріально за умови, що внески є добровільними і використовуються прозоро.

Концепція платформи «Відкриті бюджети навчальних закладів» розроблена IT-фахівцями і громадськими діячами України в листопаді 2015 року в Києві під час ТехФоруму, присвяченого впровадженню різних IT-рішень для боротьби з корупцією. Представники Херсона виступили з ініціативою взяти на себе розробку системи з моніторингу бюджетів навчальних закладів. Наразі система готова до впровадження.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон