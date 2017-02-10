Косово не має права на власну армію, - МЗС Сербії

Косово не має права на формування власних збройних сил.

Про це заявив глава МЗС Сербії Івіца Дачич, повідомляє ЄП з посиланням на видання Nezavisne Novine.

"У них немає права на формування своїх збройних сил, згідно з резолюцією 1244. Таке рішення було б незаконним. Єдині збройні сили, які можуть існувати на території Косова – це сили ООН" - сказав Дачич.

За його словами, формування армії Косова стане додатковим фактором нестабільності.

"Ми використаємо всі політичні важелі для того щоб цього не сталося" - заявив глава МЗС Сербії.

Нагадаємо, що Косово планує сформувати власну армію.