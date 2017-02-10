Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав Україну продовжувати реформи й не сходити з обраного шляху, посилаючись на війну.

Про це він заявив на брифінгу за результатами поїздки в Донецьку область, повідомляє Укрінформ.

"Не можна сходити з обраного шляху, дуже легко опустити руки і сказати, що от не вийшло. Опоненти, напевно, на це і сподіваються, що в людей закінчиться терпіння, оскільки всі бачать, що тут ситуація важка, але не можна легко здаватися", - сказав литовський міністр.

Крім того, він наголосив на важливості проведення реформ в Україні, незважаючи ні на що.

"Ми розуміємо, що важко вести реформи тоді, коли йде війна, але ніхто реформи за Україну не зробить. Ніхто не зменшуватиме планку вимог", - підкреслив Лінкявічус.

Водночас він висловив сподівання, що українці найближчим часом таки отримають безвізовий режим з ЄС. На думку міністра, це дасть змогу в тому числі й завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Нагадаємо, що в Латвії закликають ЄС до єдності щодо продовження санкцій проти РФ.