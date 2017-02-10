Меркель хоче, щоб іноземці без права на притулок виїхали з ФРН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на те, що іноземці, які перебувають у ФРН без перспектив отримати статус біженця, самі будуть залишати країну, не чекаючи примусової депортації.

Про це вона заявила в Берліні після зустрічі з представниками федеральних земель, передає УНН.

“Ми робимо серйозну ставку на те, що люди будуть виїжджати добровільно. При цьому ми знаємо, що без механізму обов’язкової депортації добровільно це не відбуватиметься”, - заявила канцлер.

Нагадаємо, що раніше Меркель завила про те, що санкції проти РФ поки не можуть бути скасовані.