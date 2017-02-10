Могеріні та Тіллерсон обговорили відносини з Україною та РФ

У Вашингтоні відбулася перша зустріч глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні і нещодавно затвердженого на посаді держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Під час неї сторони детально обговорили такі питання як тероризм, відносини з Росією, Україну і ядерну угоду з Іраном, передає Reuters.

У повідомленні європейського зовнішньополітичного відомства сказано, що на зустрічі обговорювалися "транс-атлантичні відносини, протидія тероризму, зміцнення європейської безпеки. Також, відносини з Росією, ядерна угода з Іраном, кризи в Україні та Сирії".