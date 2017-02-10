МОН працює над планом інтернаціоналізації вищої освіти

Міністерство освіти та науки розробляє план інтернаціоналізації освіти, зокрема в частині оптимізації процесу вступу до українських вишів іноземних студентів та спрощення умов для працевлаштування іноземних викладачів.

Про сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час зустрічі з послом держави Кувейт в Україні Рашидом Хаммадом Аль-Адвані, повідомляє прес-служба Міносвіти.

“Зараз Міністерство освіти і науки працює над планом інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, вивчаємо всі слабкі місця, які пов’язані в тому числі з діяльністю міграційної служби та інших відомств, процедури яких ускладнюють процес вступу та навчання іноземних студентів”, - сказала Гриневич.

Цим планом також передбачається, що будуть вивчені та спрощені умови для працевлаштування іноземних викладачів, зокрема, щодо надання візи.

“Нам зараз потрібно збільшити кількість викладачів-носіїв іноземної мови. Таке навчання значно підвищить шанси наших дітей якісно засвоїти іноземні мови на прийнятному для професійного використання рівня”, - зазначила міністр.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання поглиблення співпраці у сфері вищої освіти. Зокрема, посол анонсував зміну підходів Держави Кувейту до визнання дипломів.

“Ми хочемо повністю перейти на формат, коли визнаються не дипломи певної держави, а дипломи конкретних університетів. У такому ж форматі ми працюємо з Америкою, Францією та іншими країнами. Ми зацікавлені у тому, щоб наші студенти вчились тут у найкращих університетах, в яких дійсно важко і корисно вчитися. Україна має сильні заклади, які користуються авторитетом у Кувейті та випускники яких стали відомими та успішними людьми. Зокрема наш відомий кардіохірург, якого називають богом серця, отримував медичну освіту в Україні”, - зазначив Аль-Адвані.