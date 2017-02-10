Монета "Євромайдан" вийшла до фіналу міжнародного конкурсу

Українська пам'ятна монета "Євромайдан" увійшла до фіналу міжнародного конкурсу "Краща монета року" у номінації "Краще художнє рішення".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Організатором конкурсу є впливове в нумізматичному світі видання "Krause Publication" (США). Підбиття підсумків відбулося під час роботи 46-ого Всесвітнього ярмарку грошей (відбувся 3 - 6 лютого 2017 року у м. Берлін (Німеччина), на якому Національний банк України гідно продемонстрував свою нумізматичну програму", - йдеться в повідомленні.

У фінал цього престижного конкурсу у 10 номінаціях потрапило 100 монет, випущених у 2015 році монетними дворами та національними банками країн світу, що означає найвище визнання монети за тему, дизайн та маркетинг.

Пам'ятну монету "Євромайдан" Національний банк України присвятив акціям протесту, що відбувалися в Україні протягом листопада 2013 року - лютого 2014 року і були наповнені прагненням до змін.

У 2000 році срібна пам'ятна монета "Різдво Христове" була визнана найбільш надихаючою монетою у цьому конкурсі.