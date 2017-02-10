На Донбасі триває тенденція до певної деескалації бойових дій, - штаб

Минулої доби було значно спокійніше на лінії бойового зіткнення у порівнянні з минулими днями.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"По всьому фронту триває тенденція до певної деескалації бойових дій, однак, бойовики не полишають спроб спровокувати ЗС України, періодично застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння", - сказав Мотузяник.

Відповідаючи на запитання відносно ситуації в Авдіївці, речник зауважив, що там ситуація непроста, разом з тим вона повністю контрольована з боку ЗСУ та місцевої влади.

Військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати відсіч бойовикам у разі початку будь-яких наступальних дій.

Мотузяник зауважив, що загроза наступу існує не лише в Авдіївці, вона може фіксуватись на будь-якій лінії зіткнення по всій зоні проведення АТО.

"Наше завдання бути у готовності і дати ворогу відсіч", - наголосив він.

Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.