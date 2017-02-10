На Сумщині правоохоронці зупинили нелегальний нафтобізнес

Податкова міліція припинила роботу нафтопереробного заводу, що нелегально діяв на території Охтирського району. Коментуючи ситуацію для газети «День», виконувач обов’язків начальника ГУ ДФС у Сумській області Олексій Мазуренко відзначив, що незаконний нафтобізнес вражає своєю масштабністю. Його організували посадові особи одного з підприємств, не сплачуючи при цьому акцизний податок. За інформацією правоохоронців, цими посадовими особами не було надано жодного документа дозвільного характеру на виготовлення і використання небезпечних хімічних речовин, які тут вироблялися, а також документів із питань екологічної безпеки виробничого комплексу.

Нелегальне виробництво пально-мастильних матеріалів зупинили увечері 9 лютого, в ході операції «Акциз-2017», спільно зі співробітниками Національної поліції під процесуальним керівництвом Охтирської прокуратури.

На підставі ухвал суду на території нелегального заводу проведено обшуки, унаслідок яких виявлено та вилучено понад 53 тисячі літрів вуглеводневої сировини, 41 тисячу літрів бензину, а також 15,5 тисячі літрів дизельного пального. Крім того, вилучено обладнання, яке використовувалося для незаконної діяльності. Загальна вартість вилученого становить орієнтовно 26,3 млн гривень.

Встановлено, що нелегальне виробництво діяло впродовж трьох останніх місяців, відомо про нього стало завдяки отриманню правоохоронцями оперативної інформації.

Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів). Ведеться досудове розслідування.

Алла АКІМЕНКО, Суми