На Закарпатті прикордонники здали кров для онкохворих дітей

Участь у заході взяли 65 військовослужбовців Чопського прикордонного загону.

Для цього до частини з усім необхідним обладнанням приїхали медики із Закарпатської обласної станції переливання крові. «Ця ініціатива приурочена Дню онкохворої дитини і Дню нашої частини. Долучитись до неї прикордонників запросила волонтер Асоціації молодих донорів України Маріанна Тимша» - зазначила Дню в.о. прес-секретаря Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Прикордонники вірять у те, що їх кров допоможе одужати діткам. Своїм прикладом вони хочуть долучити до донорства якомога більше людей, адже кров в області завжди потрібна.

Всесвітній день онкохворої дитини відзначається 15 лютого. У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання, було прийнято рішення про проведення Міжнародного дня дитини, хворої на рак. З 2003 року 15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Основна мета цього дня — покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород