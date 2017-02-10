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Німеччина підтримує заклик США щодо збільшення фінансування НАТО

10 лютого, 2017 - 21:46
Фото Reuters

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що заклик США до партнерів по НАТО щодо збільшення фінансування для Альянсу є "справедливою вимогою".

Про це вона заявила після "позитивної", за її словами, зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, передає Reuters.

Фон дер Ляйєн, виступаючи перед журналістами після зустрічі, заявила, що вітає пропозицію  Меттіса щодо поглиблення стратегічного діалогу між двома країнами.

За її словами, міністр оборони США висловив чітку та глибоку відданість НАТО.

Фон дер Ляйєн розповіла, що Меттіс  погодився з тим, що багато глобальних проблем не можуть бути вирішені без Росії, але, за його словами, Москві необхідно поважати норми міжнародного права та межі інших суверенних держав.

Нагадаємо, що Трамп подякував Литві за підтримку України.

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