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Помер один з розробників методу МРТ Пітер Менсфілд

10 лютого, 2017 - 09:28
Фото: The University of Nottingham

Британський фізик Пітер Менсфілд, один з розробників методу магнітно-резонансної томографії (МРТ ) помер в четвер у віці 83 років.

"Будучи видатним ученим і першовідкривачем у своїй галузі, він був люблячим і відданим чоловіком, батьком і дідом, якого нам буде не вистачати", — йдеться у заяві сім’ї Менсфілда.

У 1964 році дослідник став професором Ноттінгемського університету, де він викладав протягом 30 років. В 2003 році йому вручили Нобелівську премію в галузі медицини за винахід МРТ.

Нагадаємо, 5 лютого у Луцьку попрощалися з міським головою Миколою Романюком.

Джерело: BBC Україна
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