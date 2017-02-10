РФ намагається всіх налаштувати один проти одного, - президент Естонії

У міжнародній політиці Росія зараз намагається всіх налаштувати один проти одного. Про це сказала президент Естонії Керсті Кальюлайд, передає Delfi.

За словами політика, Росія хоче впливати на демократичні процеси в країнах, використовуючи будь-які помічені тріщини. Кальюлайд вважає, що поки Росія не почне змінюватися зсередини, не варто очікувати, що Захід відновить встановлення з нею більш тісних зв'язків.

Президент Естонії погодилася з думкою свого попередника про те, що естонців, латишів і литовців не можна розглядати як єдине ціле - балтів, але співпраця дуже важлива, вона збільшує вагу в міжнародній політиці. Як важливо і співробітництво країн Балтії з країнами Північної Європи.

Нагадаємо, у передмові до щорічника Департаменту інформації Естонії наголосили, що Росія є єдиною державою, яка може загрожувати незалежності та територіальній цілісності Естонії.