РФ загрожує безпеці Європи, - Геращенко

Російська Федерація залишається основною загрозою безпеці Європи.

Про це в ході прес-конференції заявила народний депутат Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Очевидно, що причиною загрози безпеці Європи сьогодні залишається РФ і гарячою точкою сьогодні залишається Донбас",- сказала Геращенко.

Вона нагадала, що на наступному тижні має відбутися конференція з безпеки у Мюнхені, де будуть обговорюватися загрози безпеці Європи.

При цьому Геращенко зазначила, що Росія витрачає мільйони на інформаційну війну з Україною.