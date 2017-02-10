РФ загрожує безпеці Європи, - Геращенко

Російська Федерація залишається основною загрозою безпеці Європи.
Про це в ході прес-конференції заявила народний депутат Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Очевидно, що причиною загрози безпеці Європи сьогодні залишається РФ і гарячою точкою сьогодні залишається Донбас",- сказала Геращенко.
Вона нагадала, що на наступному тижні має відбутися конференція з безпеки у Мюнхені, де будуть обговорюватися загрози безпеці Європи.
При цьому Геращенко зазначила, що Росія витрачає мільйони на інформаційну війну з Україною.
Джерело: УНН