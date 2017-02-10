Щонайменше 12 людей загинули внаслідок зсувів на Балі

Дванадцять людей стали жертвами трьох зсувів на курортному острові Балі. Про це з посиланням на агентство Індонезії з боротьби зі стихійними лихами в п'ятницю повідомляє Reuters.

У результаті зсувів пізно ввечері в четвер було зруйновано будинки у трьох селах в районі Кінтамані на Балі, на схилах вулкана Батура, де і загинули 12 жителів, в тому числі однорічний хлопчик, повідомляє агентство.

Кілька людей отримали поранення, додали в агентстві.

"Усі постраждалі були евакуйовані, поранені були доставлені в лікарню", - сказав офіційний представник агентства на Балі Індра Калак.

Калак сказав, що в п'ятницю йде ще сильніший дощ.

Метеорологічне агентство країни повідомило, що сильний дощ триватиме на Балі в суботу та неділю.

Нагадаємо, вчора на північному заході Франції стався вибух на АЕС Фламанвіль.