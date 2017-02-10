Трамп подякував Литві за підтримку України

Президент США Дональд Трамп надіслав вітальний лист президенту Литви Далі Грібаускайте, в якому привітав країну з святом відновлення держави, подякував за допомогу Україні, а також похвалив за збільшення видатків на оборону.

Трамп зазначив, що "Литва є лідером у просуванні демократії та зміцненні трансатлантичного співтовариства".

"Ваша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля з диверсифікації енергоджерел сприяють досягненню нашої спільної мети – підвищення безпеки в Європі і в регіоні", - сказано в листі.

Президент США також похвалив Литву за збільшення фінансової оборонної сфери.

"Литва є цінним союзником НАТО, який прихильний до оборони нашої загальної безпеки. Про це свідчить збільшення витрат на оборону Литви", - пише Трамп в листі.

Президент США також говорить про те, що "внесок Литви у спільні зусилля в Афганістані і в боротьбі з "Ісламською державою" демонструє зобов'язання щодо досягнення глобальної безпеки".

Нагадаємо, що в Латвії закликають ЄС до єдності щодо продовження санкцій проти РФ.