Трамп пообіцяв Сі Цзіньпіну поважати принцип "єдиного Китаю"

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, в ході якого пообіцяв поважати принцип існування "одного Китаю".

Крім того, лідери обох країн обмінялися запрошеннями про візити, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, після президентських виборів у США, відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і президентом Тайваню Цай Інвень.

За словами Трампа, президент Тайваню просто хотіла привітати його з перемогою.

Після цього Міністерство закордонних справ КНР направило офіційний протест.

У свою чергу Трамп заявив, що США не зобов'язані підтримувати позицію, згідно з якою Тайвань є частиною "єдиного Китаю", тоді як КНР заявила, що згодна налагодити стосунки з Трампом виключно на основі поваги принципу "єдиного Китаю".