Трамп розкритикував сенатора Маккейна

Президент США Дональд Трамп розкритикував сенатора Джона Маккейна.

Про це стало відомо з його Twitter.

Трамп відреагував на слова Маккейна про те, що операцію, проведену спецназом ВМС США в Ємені, не можна назвати успішною.

"Сенаторові Маккейну не варто було б обговорювати в ЗМІ успіх або провал операції. Це лише надихає ворога. Він програє так довго, що розучився перемагати. Просто подивіться на цей бардак, наша країна загрузла в конфліктах по всьому світу", - написав Трамп.

Він додав, що для США настав час порозумнішати і знову навчитися перемагати.

Нагадаємо, що Трамп пообіцяв Сі Цзіньпіну поважати принцип "єдиного Китаю".