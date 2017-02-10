У Чернігові відкрили виставку унікальних археологічних артефактів

У приміщенні Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» відкрили тематичну виставку «Миттєвості минулого», присвячену 50-річчю наукової діяльності установи. Це низка артефактів, знайдені науковцями на території та поблизу древніх храмових комплексів Чернігова. Серед найбільш цікавих презентованих знахідок – прикраси, посуд, фрагменти друкарського кліше, що засвідчують діяльність давньоруської типографії. А ще…олов’яний штоф, виготовлений чернігівськими різьбярами у монастирській друкарні та будівельна кельма, якій понад тисячу років. Всі ці речі, за словами науковців, дають змогу скласти уявлення про життя та побут наших предків.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам'яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Володимир Руденок – один із небагатьох дослідників, якому пощастило відкрити древні таємниці Троїцько-Іллінського монастиря та Антонієвих печер. З середини 80-х років минулого століття він – незмінний куратор розкопок навколо комплексу. За словами Володимира Руденка, за цей період тут було виявлено печерний храм-усипальницю, низку підземних споруд різного призначення, залишки наземної житлової забудови давньоруського та пізньосередньовічного часу. Найбільшим науковим відкриттям стало відкопане археологами приміщення, в якому деякий час, починаючи з другої половини XVII століття, була розташована друкарня Троїцько-Іллінського монастиря, а також виробничий комплекс ХІІ століття — печі для випалювання плінфи.

На місці церковної типографії науковці виявили друкарські кліше, інструменти, пристосування. Окрім того вчені розкопали комплекс для лиття літер.

Втім, найдивовижніша знахідка на цьому об’єкті аж ніяк не стосувалася друкарства, але вкотре стверджувала, що чернігівці були не лише творчими, а й вельми працелюбними.

«Це олов’яний штоф, котрий, на нашу думку, у вільний від роботи оформили різьбяри, що виготовляли кліше для типографії, – припускає Володимир Руденок. – Це професійна робота і водночас унікальний предмет».

«Ще одним унікальним експонатом виставки є кельма, яку знайшли у фундаменті Спасо-Преображенського собору, – каже куратор виставки Тетяна Новик. – Це унікальний випадок при дослідженні архітектурних пам’яток. Такого більше немає ніде».

Незважаючи на порівняно невеликий вік, цінними в експозиції є не лише горщики, кельми, черепки та прикраси. «Ми вперше для широкого загалу презентували фотографії з наукових експедицій, – говорить Тетяна Новик. – Це – літопис наших експедицій, бо ж, на нашу думку, цікаві не лише самі речі, але і процес їх знахідки».

З миттєвостями минулого можна ознайомитися до кінця лютого.

Віталій НАЗАРЕНКО. Фото Володимира КОВАЛЯ