У цьому році в Україні побудують більше 2000 км доріг, - Порошенко

У 2017 році в Україні буде збудовано більше двох тисяч кілометрів доріг.

Про це сказав Президент України Петро Порошенко на відкритті нового корпусу Галицької ЦРЛ, повідомляє Укрінформ.

"Ми побудуємо більше 2 тисяч кілометрів доріг лише за 2017 рік, продовживши ту тенденцію, яку мали в 2016", - зазначив Порошенко.

За його словами, цього року на розвиток дорожнього господарства буде виділено 15 млрд грн коштів Національного банку. Крім того, експеримент зі спрямування коштів від перевиконання плану митницями буде розповсюджено на всю Україну.

"Зараз в обласному центрі, в Івано-Франківську, відбудеться обласна нарада, на якій ми зможемо вдосконалити процедури тендерів, щоб зробити державні закупівлі на будівництво абсолютно прозорими, не дати й копійчину вкрасти - аби кожна копійка платника податків була використана найбільш ефективно", - наголосив Президент.