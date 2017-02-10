У Франції заарештували 4 людей за підозрою в теракті

У Монпельє на півдні Франції затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

За даними правоохоронців, троє чоловіків і одна 16-річна дівчина планували атаку смертників в одному з туристичних районів Парижа.

Вдома у затриманих вилучили 10 грамів пероксиду ацетону (потужна вибухова речовина), а також матеріали для його виготовлення.

Дівчина і її 22-річний хлопець потрапили в поле зору правоохоронців через висловлене ними бажання у соцмережах поїхати до Сирії і воювати на боці бойовиків.