У Києві 26 лютого відбудеться Марш солідарності з Кримом, - Чубаров

У неділю, 26 лютого, у Києві відбудеться Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, які на своїй землі опинилися заручниками російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"26 лютого 2017 року, в день Кримського спротиву російським окупантам, у Києві відбудеться Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, які на своїй землі опинилися заручниками російських окупантів. Головний лозунг Маршу солідарності – "Геть російського окупанта з українського Криму!", - зазначив Чубаров.

За його словами, марш організовується Меджлісом кримськотатарського народу у партнерстві з низкою громадських та молодіжних організацій України.

Місце збору учасників Маршу солідарності - Алея Героїв Небесної Сотні, навпроти готелю "Україна". Час збору - з 13.00 до 14.00.

Марш відбудеться за маршрутом: Алея Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Шовковична - вулиця Грушевського - площа Європейська - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності. Мітинг на Майдані Незалежності: 15.00 - 15.45.