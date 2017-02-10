У Києві пройде 28-ий Міжнародний турнір зі спортивних танців "Парад Надій"

25 і 26 лютого 2017 року за підтримки ГК «ФОКСТРОТ» в Києві пройде 28-ий Міжнародний турнір зі спортивних танців «Парад Надій», під час якого відбудеться батл найсильніших спортсменів України та зарубіжжя, також пройде флешмоб для учасників і глядачів - «Манекен челендж », який зупинить вальс знаменитого змагання.

В останні вихідні лютого у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» зберуться учасники та судді популярного міжнародного турніру зі спортивних танців. Як відзначають організатори, особливість турніру - солідний список журі з усього світу і бажання організаторів відзначити мало не кожну пару спортсменів, які приїхали з усієї України та світу.

При підготовці до відкриття турніру оформляються запрошення, формується призовий фонд, плануються до будівництва паркет і трибуни в величезному павільйоні в ВЦ «КиївЕкспоПлаза», відкрита і триває реєстрація спортсменів.

Ще одне нововведення «Параду Надій-2017» - участь турніру в знаменитому інтернет-флешмоб «Манекен челендж». Це флешмоб, суть якого - наслідування манекену: необхідно залишатися нерухомим поки записується відеозапис. Вперше Mannequin Challenge з'явився в кінці 2016 року і зараз став дуже популярним, багато знаменитостей і навіть політики взяли в ньому участь. Як буде проходити цей флешмоб 25 лютого на «Параді надій» - читайте в групі фейсбук знаменитого турніру.

Також організатори «Параду Надій» дякують за багаторічну підтримку спортивних танців засновникам ГК «ФОКСТРОТ» Геннадію Виходцеву та Валерію Маковецькому, а також торговій мережу «Фокстрот. Техніка для дому» і особисто В'ячеславу Поврознику, партнера точного часу – мережі «Секунда» і виконавчому директору Андрію Острогляду.