У Латвії закликають ЄС до єдності щодо продовження санкцій проти РФ

Посол України в Латвії Євген Перебийніс 10 лютого на запрошення голови Комісії європейських справ Лоліти Чигане завітав до Саейму Латвійської Республіки. На зустрічі був присутній Голова делегації Саейму до Парламенської асамблеї ОБСЄ Едвінс Шноре.

Про це повідомляє сайт Посольства України в Латвії.

"Росія має відчути наслідки порушення територіальної цілісності та суверенітету України, тому міжнародна спільнота і ЄС мають залишатися єдиними у питанні продовження санкційного тиску на РФ", - зазначила Чигане під час зустрічі.

Сторони окреслили пріоритетні напрямки подальшого співробітництва і підбили підсумки співпраці з послом України у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Латвії (надалі він буде послом України в Чехії).

Посол Перебийніс ознайомив латвійських парламентарів із ситуацією на сході України і наслідками нещодавньої ескалації воєнних дій в Авдіївці. У контексті важливості євроатлантичних зв’язків для вирішення викликів, які стоять перед ЄС, посол поінформував про інтенсивні контакти української влади із новою адміністрацією США.

Під час зустрічі сторони погодилися з безальтернативністю Мінських домовленостей та з необхідністю продовжити політичний тиск на РФ з боку міжнародного співтовариства з метою змусити Росію повернутися до виконання своїх зобов’язань в рамках Мінського процесу та міжнародного права.

Учасники зустрічі також порушили питання ведення Росією агресивної пропаганди проти України та ЄС, у тому числі щодо історії країн, у зв’язку з чим Едвінс Шноре відзначив важливість донесення правдивої історії Латвії та України до світу.

Нагадаємо, що ЄП розгляне ситуацію в Авдіївці наступного тижня.