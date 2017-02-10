У Львові відкрили почесне консульство Австрії

Сьогодні, 10 лютого, відбулася урочиста церемонія відновлення діяльності почесного консульства Австрії у Львові. На відкриття консульства завітали Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, міський голова Львова, керівники області та громадські діячі.

Консульство розташоване на першому поверсі будинку, що на вулиці Г. Чупринки 6/1. Таке представництво дозволить поглибити економічну, соціальну та культурну співпрацю між областю та республікою Австрією. Після перерізання червоної стрічки усі гості перемістилися у середину приміщення.

"Сьогодні ми відкриваємо нове приміщення консульства Австрії в Україні. Почесні консульства є дуже важливими для Посольства Австрії, як зовнішнє відділення, як зв’язкова ланка для подальшої співпраці. На скільки важливими є почесні консульства, показує їхня кількість. Сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка у нас була конференція, присвячена 25-річчю дипломатичних відносин між Австрією і Україною. Але, звичайно, ми маємо надзвичайно довші відносини, зокрема з цією частиною України. Є ностальгія за цими давніми стосунками, але зараз вони стали базою для теперішніх відносин. І тому для нас важлива співпраця з молодими людьми, які творять майбутнє Європи. Європа співпрацює зараз з Україною через Угоду про асоціацію, Угоду про зону вільної торгівлі. І це є ті угоди, які є великим шансом для України. Австрія співпрацює з Україною й через міжнародні організації, зокрема, Австрія головує в ОБСЄ, яка прагне вирішення конфлікту на Сході України. Але також дуже важливою є співпраця між регіонами. Бо саме така співпраця дозволяє створити можливість, за якої люди починають розуміти один одного краще, розуміти ситуацію в окремих регіонах", - зазначила Герміне Поппеллер.

Новим Почесним консулом став адвокат, кандидат юридичних наук, партнер, голова Західноукраїнської філії Адвокатського об’єднання Arzinger, член різноманітних професійних юридичних організацій Мальський Маркіян Маркіянович.

Нагадаємо, що почесне консульство не наділене візовими повноваження, які виконуються безпосередньо Консульським відділом Посольства Австрії в Україні у м. Києві.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора