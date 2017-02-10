У світі потрібно не стіни зводити, а будувати мости, - Папа Франциск

Папа римський Франциск заявив, що сьогодні у світі потрібно не стіни зводити, а будувати мости.

Про це понтифік на зустрічі з вірянами, натякаючи, вочевидь, на намір президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою, повідомляє The Independent.

"У соціальному і громадянському контексті я закликаю не зводити стіни, а будувати мости", - сказав понтифік.

Він також натякнув на слова Трампа про те, що затрати на стіну має відшкодувати Мексика.

"Не відповідайте злом на зло. Переможіть зло добром, образу – прощенням. Християнин ніколи не сказав би: "Ви будете платити за це". Ніколи", - наголосив Папа.

Крім того, у своїй промові Франциск, імовірно, натякнув на міграційний указ Трампа, який тимчасово забороняє в'їзд біженцям та обмежує поїздки для громадян із семи країн з переважно мусульманським населенням.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що всі витрати з американського бюджету на будівництво стіни на південному кордоні США будуть пізніше відшкодовані Мексикою.