У Варшаві назвали сквер на честь Василя Стуса

У четвер 9 лютого Рада міста Варшави проголосувала за надання імені Василя Стуса скверу в центрі столиці Польщі.

Про це повідомляє Prostir з посиланням на інформацію Ради міста.

Сквер, названий іменем відомого українського поета, знаходиться на перехресті алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія. Своє рішення Рада міста обґрунтовує тим, що Василь Стус був "українським поетом і опозиційним діячем", а також "полонофілом та речником польсько-українського поєднання".

Відтак, ухвалу Ради тепер має виконати мер Варшави Ганна Ґронкевич-Вальц. Рішення набуде чинності через 14 днів після його публікації в офіційному урядовому виданні Мазовєцького воєводства.

Видання відзначає, що поблизу майбутнього скверу Василя Стуса знаходиться Національна бібліотека Польщі та найбільший економічний університет країни – Головна торговельна школа (SGH).

"Перейменування скверу коштуватиме Варшаві 8650 злотих (2 тисячі євро), більшість суми – це ціна виготовлення та установки таблиць з назвою скверу", – відзначає Prostir.