Угорщина завершила будівництво прикордонного табору поблизу Сербії

Угорська армія завершила будівництво прикордонного табору в місті Келебіа, неподалік від сербського кордону.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на EUobserver.

Ще три подібних табори, які вміщатимуть до 150 осіб кожний, планують добудувати навесні.

Головнокомандувач армії Тібор Бенко заявив, що солдати будуть продовжувати працювати на кордоні "до тих пір, поки триватиме міграційний тиск на Угорщину".

Мігрантів будуть знаходитися в прикордонних таборах, в яких в якості житла виступають транспортній контейнери, поки їхні клопотання про надання притулку обробляються.

Нагадаємо, що Єврокомісія планує накладати санкції на країни, що не хочуть приймати біженців.