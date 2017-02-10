Україна обговорює зі США питання надання зброї, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що наразі ведуться дискусії з США щодо надання Україні зброї.

Він переконаний, що у США відстоюють послідовну позицію щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією та у наданні допомоги для проведення реформ, повідомляє УНІАН.

"Допомоги в тому, яким чином нам добитися від Росії виконання Мінських домовленостей, і дуже чітка позиція по Криму, і допомога в питаннях, яким чином досягти - і це наша мета, задекларована в НАТО, до 2020 року для нашого безпекового і оборонного сектору - стандартів НАТО", - зазначив український міністр.

Водночас, він сказав, що ідеться також про матеріальні ресурси.

"По-перше, ідеться про гроші, і кожен з цих років нам надавалася дуже суттєва допомога фінансова. Зараз до Конгресу, як ви знаєте, внесений проект закону, і це дуже серйозна допомога. Ми отримували зброю, ми маємо сказати чесно, не летальну, але зараз дискусії стосовно цього ведуться, але це дуже важлива зброя, яка нам дуже допомогла. Наприклад, контрбатарейна зброя", - додав Клімкін.