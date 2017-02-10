Україна планує запустити нові поїзди в Будапешт, Холм та Кошице

Україна в цьому році готується відкрити нові залізничні маршрути до Польщі, Угорщини та Словаччини.

Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає "Європейська правда".

"Україну запустила потяг Київ-Перемишль з контролем по ходу руху. Заповнення поїзда, до речі, відмінне, наскільки мені відомо. І це лише початок: вже пішов процес запуску маршрутів з Волині на Хелм, з Мукачева – у Будапешт, з Ужгорода – в Кошице", - сказав Соколюк.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планувала запустити нові поїзди до європейських міст.