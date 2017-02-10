Уряд Канади запевнив українців у підтримці

Представники Конгресу українців Канади зустрілися із високопоставленими чиновниками МЗС в Оттаві для обговорення канадсько-українських відносин.

Про це розповіла керівник департаменту Східної Європи МЗС Канади Елісон Леклер, передає Укрінформ.

"Ми були раді прийняти представників української громади Канади тут, у МЗС. Уряд Канади залишається відданим роботі з Україною, а більш важливого зв’язку між нашими державами, ніж міжособистісного, не існує. Це можна побачити як у політиці, так і в бізнесі та мистецтві", - сказала Леклер.

У Конгресі додали, що дискусія точилася навколо шести основних тем: міжнародної політики; міжнародних програм допомоги; безпеки та оборони; санкційної політики; торгівлі та розвитку економіки; імміграції та переселення.

"Поки Україна захищає себе від російської агресії, Канада, як один із найближчих друзів України, має відігравати ключову роль, і ця зустріч дала цінну можливість обмінятися думками із урядом", - зазначила перший віце-президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

Нагадаємо, раніше в Конгресі українці Канади заявили, що світовій спільноті необхідно посилити свої зусилля із примусу Росії до припинення агресії стосовно України.