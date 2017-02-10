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В Авдіївці відновили навчання в 5 школах, - Зубко

10 лютого, 2017 - 10:53
Фото з архіву "Дня"

В 5 із 7 шкіл Авдіївки відновлено навчання, обстріли промзони не припиняються.

Про це з трибуни ВР заявив віце-премєр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН.

“У п’яти із семи шкіл відновлено навчальний процес. Це під час того, що практично бойові дії в промзоні не припиняються”, - сказав Зубко.

Він додав, що наразі в Авдіївці повністю відновлено в штатному режимі теплопостачання, енергопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення.

Нагадаємо, що Порошенко вручив військовим нагороди за Авдіївку.

Джерело: УНН
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