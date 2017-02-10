Варшава назвала сквер у центрі міста ім’ям Стуса

Рада міста Варшава 9 лютого проголосувала за надання скверу в центрі цього міста імені українського поета Василя Стуса.

Сквер розташований на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія, повідомляє 10 лютого портал Простір.

Біля скверу знаходиться Національна бібліотека Польщі та найбільший економічний університет країни – Головна торговельна школа (SGH).

В обґрунтуванні рішення міської ради, до якого додано біографію Стуса, сказано, що він є "українським поетом і опозиційним діячем", а також "полонофілом та речником польсько-українського поєднання".

Як повідомляється на веб-сторінці Ради міста Варшава, виконати цю ухвалу повинна мер Варшави Ганна Ґронкевич-Вальц, рішення набуває чинності через 14 днів після його публікації в офіційному урядовому виданні Мазовєцького воєводства.

Згідно з міською документацією, процедура надання скверу імені Василя Стуса розпочалася наприкінці 2016 року.

Спочатку Комісія міських назв Варшави оцінювала цей проект негативно.

Надання скверу імені Василя Стуса коштуватиме Варшаві у 8650 злотих (2 тисячі євро). Більшість цих коштів піде на виготовлення та встановлення таблиць з назвою скверу.