Вінницький художник презентував фотоальбом, аналогів якому немає в Україні

У Вінниці відбулася презентація альбому світлин «Всі ми діти твої, Україно», який створив народний художник України Володимир Козюк. Альманах має мистецьку і настроєву складові. Його можна назвати ліричною посвятою рідній землі і землякам, своєрідною ін’єкцією оптимізму для українців, які зараз переживають нелегкі часи. Водночас альбом може слугувати достойною візитівкою – на його світлинах зображені щирі і щасливі українці у вишиванки, які характерні для різних куточків України.

Володимир Козюк особливого представлення не потребує. Завдяки багатьом творчим проектам його добре знають у Вінниці, в Україні і за її межами. У колекціях художника зберігаються рідкісні і раритетні речі, а його мистецькі роботи прикрашають приватні експозиції президентів України та багатьох відомих людей політики і культури. Кількість виставок і творчих заходів, які провів Володимир Козюк, не злічити. Здавалося, художник вже давно мусив би переїхати до столиці, але розірвати пуповину з рідним Поділлям він не може. Багато зусиль покладає на пізнання краю, відправляючись у численні дослідницькі та мистецькі експедиції, з яких привозить етнологічні відкриття, унікальні зразки народного мистецтва, живописні етюди та фотографії, створюючи таким чином власний фотолітопис України.

На 268-ми сторінках альбому, який презентував Володимир Козюк, представлені фотографії звичайних українців – позитивних, вродливих, чесних, справедливих, саме таких, за якими майбутнє України, вважає автор. Тому, обираючи світлини для публікації з його масштабного творчого доробку, головними критеріями слугували дів ознаки – вишиванка і посмішка.

«Усі фото до альбому не увійшли, це лише 10 % від того, що є в колекції. Ці світлини – щирі і прості. На них зображені і професійні моделі, і прості люди різного віку, але які щирі душею і думками. Є портрет голови Вінницької ОДА з дружиною, бо я поважаю і шаную цих людей. Принципово не ставив жодного народного депутата, хоча з багатьма товаришую, – розповідає Володимир Козюк. – Альбом – це моя уявлення того, якою має бути Україна без війни – позитивною, щирою, усміхненою і – в українській сорочці. Цю роботу можна назвати клаптиком позитиву, ін’єкцією оптимізму і сингалом до того, що тільки уві разом ми збудуємо свою Україну. Не треба нарікати на політиків, депутатів, владу. Краще щодня і щогодини кожному з нас робити добрі справи, те що можемо, в ім’я нашої країни».

Представлені світлини можна поділили за жанрами: жіночі, чоловічі та дитячі портрети. Проте особливе місце художник відвів для родинного портрету, оскільки вважає, що саме українські родини підтримують тему енергетичної сили, утвореної коханням, на якій тримається життя.

«Його товариська вдача залучила до кола персонажів фотопортретів багато різних особистостей. Серед них є відомі митці, артисти, політики, спортсмени і бізнесмени. З кожним героєм – від малечі до поважних людей – Володимир має емоційний контакт. І саме тоді, коли людина є природною і відвертою, коли в об’єктиві художник бачить не тільки зовнішні риси, а й внутрішній стан, він натискає кнопку апарату. Тому всі його світлини «живі», – підкреслює мистецтвознавець Тетяна Журунова. – На мою думку, своїми роботами Володимир намагався увічнити образ покоління. Можливо, він дещо ідеалізований, але точно такий, що тішить око, серце і залишається у пам’яті».

Тираж презентованого альбому невеликий. Більшість примірників викупила Вінницька обласна адміністрація. Свій гонорар Володимир Козюк витратив на те, щоб придбати для своїх наймолодших моделей хоча б по одному примірнику у подарунок.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надане автором