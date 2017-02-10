ЄІБ запускає нову схему підтримки малого бізнесу в Україні

В Україні стартувала програма ЄС, яка дозволить Європейському інвестиційному банку підтримати малі та середні підприємства в Україні.

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

Повідомляється, що мета ініціативи - зміцнення економічного розвитку в цільових країнах, надаючи фінансову та технічну підтримку малим та середнім підприємствам (МСП).

Група ЄІБ об'єднала зусилля з Інвестиційним фондом сусідства (Neighbourhood Investment Facility) ЄС, щоб надати повний пакет документів, розроблених для допомоги компаніям в Україні, Молдові і Грузії.

Повідомляється, що компанії завдяки цьому отримають більше можливостей, пов'язаних із виконанням угоди про вільну торгівлю з ЄС, що передбачає поступове зняття бар'єрів у торгівлі та приведення стандартів у відповідність з вимогами ЄС.

За даними Європейської служби зовнішніх справ, внесок ЄС є частиною більш широкої ініціативи Європейської Комісії "EU4Business", яка об'єднує програми, що фінансуються ЄС, для підтримки розвитку малого і середнього бізнесу та поліпшення бізнес-середовища в регіоні Східного партнерства.

"Приватний сектор призводить до зростання та нових можливостей для працевлаштування в Україні. Нова ініціатива ЄС повинна зміцнити цей сегмент національної економіки", - сказав віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак на конференції, яка має на меті поінформувати різні зацікавлені сторони в Україні щодо доступу до фінансування від банку ЄС.