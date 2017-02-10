ЄП розгляне ситуацію в Авдіївці наступного тижня

Європейський парламент наступного тижня розгляне ситуацію у місті Авдіївка Донецької області.

Про це новопризначений голова Комітету із закордонних справ ЄП, віце-президент Європейської народної партії Девід Макалістер заявив на зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає УНІАН.

За інформацією Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну, сторони погодилися з необхідністю продовження активної залученості Європарламенту до розуміння ситуації в Україні.

Макалістер запевнив Климпуш-Цинцадзе в тому, що конфлікт на сході України залишатиметься у фокусі уваги Комітету із закордонних справ ЄП. За його словами, наступного пленарного тижня (13-16 лютого) Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці.

На запрошення віце-прем`єра Макалістер відвідає Україну найближчим часом.

Нагадаємо, що на Донбасі триває тенденція до певної деескалації бойових дій.