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ЄС надасть Україні макрофінансову підтримку у 600 млн євро

10 лютого, 2017 - 12:39
Фото з архіву "Дня"

Європейський союз у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку обсягом 600 млн євро.

Про це під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Рішення, яке сьогодні прийнято паном президентом Європейської комісії про те, щоб виділити Україні у найближчі декілька тижнів макрофінансову підтримку у розмірі 600 млн євро, а це трохи більше 18 млрд грн, для нас це надзвичайно відчутна підтримка в таких непростих умовах", - сказав він.

Джерело: УНН
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