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З нагоди відкриття фотовиставки "Дня" у Дніпрі пройде прес-конференція з Ларисою Івшиною

10 лютого, 2017 - 11:38
Фото: most-dnepr.info

Сьогодні о 12:00 в прес-центрі ІА "Міст-Дніпро" відбудеться прес-конференція за участю головного редактора газети "День" Ларисою Івшиною під  назвою "У Дніпрі відкриється фотовиставка газети "День".

У свою чергу, онлайн-трансляцію можна подивитися за посиланням на сайті "Міст-Дніпро".

Нагадаємо, фотовиставка триватиме в музеї до 19 лютого, з 11.00 до 19.00, вихідні — понеділок, вівторок. Вхід вільний.

Усі охочі зможуть проголосувати за найкращу світлину, а також придбати видання з Бібліотеки газети та оформити передплату на свій "День"!

Джерело: День
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