За день бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО

У п'ятницю, 10 лютого, станом на 18.00 зафіксовано 34 обстріли бойовиками позицій сил АТО. Втрат серед українських військових немає.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Загалом зафіксовано 34 обстріли. Втрат серед наших військових немає", - йдеться у повідомленні.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Вони застосовували РСЗВ БМ-21 "Град", танки та міномети різних калібрів, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Красногорівки.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. По позиціях сил АТО в районі Авдіївки та Верхньоторецького вогонь вів снайпер.

На Луганському бойовики зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозванівку - з гранатометів та стрілецької зброї.